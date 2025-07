1,2,3 Mousquetaires Concert lyrique au jardin Richelieu

Jardin de l’Espace Richelieu Richelieu Indre-et-Loire

La Brigade d’Intervention Lyrique composée pour l’occasion d’une soprano et d’une conteuse accompagnées d’un accordéon classique vous fera redécouvrir en musique l’œuvre d’Alexandre Dumas Les Trois Mousquetaires , grâce à Berlioz, Donizetti, Lecoq, Messager, et quelques autres compositeurs.

La corde de la musique n’est pas la seule qui résonne dans le cœur des jeunes filles, il y a une autre corde bien autrement frêle, bien autrement vibrante, bien autrement mortelle celle de l’Amour ! . La Femme au collier de velours (1850), Alexandre Dumas.

Vous revivrez les aventures de d’Artagnan, les amours de Constance Bonacieux et les fourberies de Milady ainsi que la belle amitié d’Athos, Porthos, Aramis et d’Artagnan sans oublier les intrigues de la Cour. 10 .

Jardin de l’Espace Richelieu Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 13 65

English :

The Brigade d?Intervention Lyrique, made up for the occasion of a soprano and a storyteller, accompanied by a classical accordion, will take you on a musical rediscovery of Alexandre Dumas? work « Les Trois Mousquetaires », thanks to Berlioz, Donizetti, Lecoq, Messager and other composers.

German :

Die Brigade d’Intervention Lyrique, bestehend aus einer Sopranistin und einer Geschichtenerzählerin, begleitet von einem klassischen Akkordeon, lässt Sie Alexandre Dumas’ Werk « Die drei Musketiere » auf musikalische Weise neu entdecken, dank Berlioz, Donizetti, Lecoq, Messager und einigen anderen Komponisten.

Italiano :

La Brigade d’Intervention Lyrique, composta da un soprano e da un narratore accompagnati da una fisarmonica classica, vi condurrà alla riscoperta musicale dell’opera di Alexandre Dumas « Les Trois Mousquetaires », grazie a Berlioz, Donizetti, Lecoq, Messager e molti altri compositori.

Espanol :

La Brigade d’Intervention Lyrique, compuesta por una soprano y un narrador acompañados por un acordeón clásico, le llevará a redescubrir musicalmente la obra de Alejandro Dumas « Les Trois Mousquetaires », gracias a Berlioz, Donizetti, Lecoq, Messager y otros muchos compositores.

