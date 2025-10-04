1,2,3 … partez à la recherche des livres (ou jeux) cachés Médiathèque municipale de Moissac Vallée Française Moissac-Vallée-Française

1,2,3 … partez à la recherche des livres (ou jeux) cachés Samedi 4 octobre, 16h00 Médiathèque municipale de Moissac Vallée Française

Début : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T17:30

Chasse au trésor pour petits et grands, pour découvrir la médiathèque et apprendre où et comment sont classés les livres.

L’enfant repart avec le livre ou le jeu qu’il a trouvé.

Médiathèque municipale de Moissac Vallée Française 128 Grand Rue – Saint Roman de Tousque 48110 Moissac Vallée Française

Marc Yaguiyan