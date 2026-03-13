1,2,3 Poquelin tg STAN Théâtres romains de Lyon L’Odéon Lyon 5e Arrondissement

1,2,3 Poquelin tg STAN

Théâtres romains de Lyon L’Odéon 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 19:00:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-28

Dans un tourbillon à la fois virtuose et loufoque, le collectif belge tg STAN revient assaisonner Molière à la sauce flamande.

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Théâtres romains de Lyon L’Odéon 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English :

In a whirlwind of virtuosity and zaniness, Belgian collective tg STAN return to season Molière with Flemish sauce.

L’événement 1,2,3 Poquelin tg STAN Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme