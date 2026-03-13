1,2,3 Poquelin tg STAN Théâtres romains de Lyon L’Odéon Lyon 5e Arrondissement
1,2,3 Poquelin tg STAN Théâtres romains de Lyon L’Odéon Lyon 5e Arrondissement dimanche 28 juin 2026.
1,2,3 Poquelin tg STAN
Théâtres romains de Lyon L’Odéon 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 19:00:00
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-28
Dans un tourbillon à la fois virtuose et loufoque, le collectif belge tg STAN revient assaisonner Molière à la sauce flamande.
.
Théâtres romains de Lyon L’Odéon 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In a whirlwind of virtuosity and zaniness, Belgian collective tg STAN return to season Molière with Flemish sauce.
L’événement 1,2,3 Poquelin tg STAN Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme