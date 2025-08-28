1,2,3 volez ! Maison du Territoire Marcillac-Vallon

1,2,3 volez ! Maison du Territoire Marcillac-Vallon samedi 11 avril 2026.

1,2,3 volez !

Maison du Territoire 28 avenue Gustave Bessière Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Une journée sur le thème de l’envol, en compagnie de trois autrices et illustratrices Natali Fortier, Anaïs Massini et Marie Caudry.

Tout public, en famille, entrée libre.

Au manoir de Valady.

Programmation Bibliothèques Conques-Marcillac.

Inspirée par l’album éponyme (1,2,3 Volez !, Albin Michel), cette journée sera l’occasion de côtoyer les personnages fantasques de Natali Fortier, d’entrer dans l’univers doux et espiègle des oiseaux d’Anaïs Massini et de se frotter à la palette d’émotions que procurent les voyages avec Marie Caudry. Venez à la rencontre de ces trois plumes qui partageront joyeusement leurs secrets de fabrication créative et vous feront prendre de la hauteur !

Programmation et horaire à venir. .

Maison du Territoire 28 avenue Gustave Bessière Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 86 20 contact@cc-conques-marcillac.fr

English :

A day on the theme of flight, in the company of three authors and illustrators: Natali Fortier, Anaïs Massini and Marie Caudry.

Open to all, free admission.

At the Manoir de Valady.

Conques-Marcillac Libraries program.

German :

Ein Tag zum Thema « Fliegen » in Begleitung von drei Autorinnen und Illustratorinnen: Natali Fortier, Anaïs Massini und Marie Caudry.

Für alle Altersgruppen und Familien, freier Eintritt.

Im Herrenhaus von Valady.

Programmierung Bibliotheken Conques-Marcillac.

Italiano :

Una giornata sul tema del volo, in compagnia di tre autrici e illustratrici: Natali Fortier, Anaïs Massini e Marie Caudry.

Aperto a tutti, ingresso libero.

Al Manoir de Valady.

Programma delle biblioteche di Conques-Marcillac.

Espanol :

Una jornada sobre el tema del vuelo, en compañía de tres autoras e ilustradoras: Natali Fortier, Anaïs Massini y Marie Caudry.

Abierto a todos, entrada gratuita.

En el Manoir de Valady.

Programa de las Bibliotecas de Conques-Marcillac.

