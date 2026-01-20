128 kilos de mélèze Saint-Benoît-sur-Loire

128 kilos de mélèze

Rue de Tholey Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 18:30:00

fin : 2026-04-11 19:20:00

Date(s) :

2026-04-11

Cirque autoporté par la compagnie Les Cieux Galvanisés.

Ils sont circassiens sans leurs agrès mais réunis autour de 128 kilos de mélèze. Ils jouent avec ces poutres, ces simples bouts de bois , à des jeux dont les règles nous échappent. Puis petit à petit une structure apparaît. Son équilibre est précaire et plus elle s’élève, plus la tension monte. Ils prennent des risques, avec le sourire, juste pour voir… si c’est possible, si ça va tenir…

Jusqu’où iront-ils ? Assistera-t-on à la chute, qui semble inévitable ? Ou continuera-t-on à rêver avec eux ?

Spectacle de rue pluridisciplinaire, créé sur la base du pont autoporté de Léonard de Vinci, sans aucune fixation, ni clous, ni vis.

– Avec Louise Huet, Gabriel Rainjonneau et Lison Graszk Repli dans le gymnase en cas de pluie – .

