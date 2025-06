12e Dress’in Deauville Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult 10 juillet 2025 07:00

12e Dress'in Deauville
Pôle International du Cheval Longines Deauville
14 avenue Ox and Bucks
Saint-Arnoult
Calvados

Elégance et performance au programme ! Co-organisé par le Pôle international du Cheval Longines Deauville et l’association Deauville Sports Equestres, le Dress’in Deauville réunit quelques grands noms du dressage français et étrangers, et les espoirs de la discipline, prêts à s’illustrer dans 7 niveaux de compétitions de l’amateur au niveau international 3*, en passant par les jeunes U25, Poneys, Jeunes Cavaliers, Juniors et Jeunes chevaux. Accueillant une quinzaine de nations, nul doute que le public assiste une fois encore à des figures imposées et reprises libres en musique du plus haut niveau.

Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 04 04 contact@picdeauville.com

English : 12e Dress’in Deauville

Elegance and performance on the program! Co-organized by the Pôle International du Cheval Longines Deauville and the Deauville Sports Equestres association, the Dress?in Deauville brings together some of the biggest names in French and foreign dressage, as well as the discipline?s hopefuls, ready to shine in 7 levels of competition: from amateur to international 3*, including U25, Pony, Young Rider, Junior and Young Horse. With some fifteen nations taking part, the public will no doubt once again be treated to compulsory and free-form movements to music of the highest standard.

German : 12e Dress’in Deauville

Eleganz und Leistung auf dem Programm! Das Dress?in Deauville, das vom Internationalen Pferdezentrum Longines Deauville und dem Verein Deauville Sports Equestres gemeinsam organisiert wird, vereint einige große Namen der französischen und ausländischen Dressurszene sowie die Hoffnungsträger des Sports, die sich in sieben verschiedenen Wettkampfklassen beweisen wollen: von Amateuren bis hin zu internationalen 3*-Wettbewerben, U25-Jugendlichen, Ponys, Jungen Reitern, Junioren und Jungen Pferden. Die rund 15 teilnehmenden Nationen werden dem Publikum wieder einmal Pflicht- und Kürstücke mit Musik auf höchstem Niveau präsentieren.

Italiano :

Eleganza e performance in programma! Organizzato dal Pôle International du Cheval Longines Deauville e dall’associazione Deauville Sports Equestres, il Dress?in Deauville riunisce alcuni dei grandi nomi del dressage francese e straniero, nonché le speranze della disciplina, pronte a brillare in 7 livelli di competizione: dal livello amatoriale a quello internazionale 3*, oltre ai giovani U25, Pony, Young Riders, Juniors e Young Horses. Con una quindicina di nazioni partecipanti, non c’è dubbio che il pubblico sarà ancora una volta deliziato da figure obbligatorie e prove libere con musica di altissimo livello.

Espanol :

Elegancia y espectáculo en el programa Coorganizado por el Pôle International du Cheval Longines Deauville y la asociación Deauville Sports Equestres, el Dress?in Deauville reúne a algunos de los grandes nombres de la doma clásica francesa y extranjera, así como a las esperanzas de la disciplina, dispuestos a brillar en 7 niveles de competición: desde amateur hasta nivel internacional 3*, pasando por jóvenes sub-25, Ponis, Jóvenes Jinetes, Juniors y Caballos Jóvenes. Con una quincena de naciones participantes, no cabe duda de que el público volverá a deleitarse con figuras obligadas y entrenamientos libres al ritmo de música del más alto nivel.

