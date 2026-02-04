12e édition des Journées de l’Histoire : Fêtes et émotions populaires dans le monde arabe L’Institut du Monde Arabe Paris

Les fêtes – mariages, pèlerinages, cérémonies religieuses, célébrations officielles… – sont des occasions d’émotions collectives. Ces moments de rassemblement ou communions peuvent aussi être porteurs de tensions sociales ou politiques, qui s’expriment de multiples manières jusqu’à la révolte.

Des processions chiites de Kerbala aux célébrations du Mawlid, en passant par les fêtes nationales, la célébration de la crue du Nil ou les Hiraks, les formes de mobilisation collective sont l’expression d’émotions populaires, animées tour à tour par la joie, la ferveur, la colère ou l’espérance.

L’Institut du monde arabe propose d’explorer ces émotions dans ce qu’elles ont de populaires, dans leur diversité historique, religieuse et politique. Il s’agira aussi d’interroger ce qui résiste de ces pratiques et ces affects dans le temps, la manière dont ils se transforment, se transmettent ou se réinventent à travers les bouleversements modernes.

Quels sont les moteurs des émotions collectives dans le monde arabe ? Comment s’expriment-elles ? Quand et pourquoi rassemble-t-on ? Quelle est la part du sacré, du profane, du traditionnel ? Quels sont les enjeux politiques ou identitaires de ces émotions ? Comment voyagent-elles et s’inscrivent-elles dans la vie des communautés en exil ? En somme, comment fêtes et émotions populaires peuvent-elles éclairer la compréhension des sociétés arabes dans leur histoire longue ?

(Programmation en cours)

L’Institut du monde arabe a le plaisir d’annoncer la douzième édition des Journées de l’Histoire, autour du thème « Fêtes et émotions populaires dans le monde arabe ».

Du vendredi 27 mars 2026 au dimanche 29 mars 2026 :

gratuit Public adultes.

L’Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

