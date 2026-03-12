12e édition du Salon des arts Condé Espace Condé-sur-Vire

12e édition du Salon des arts

Condé Espace 2A Route de Villeneuve Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

les 28 et 29 mars à l’Espace Condé, de 10h à 18h, pour un week-end placé sous le signe de l’inspiration et de la révélation..

Tout au long de ces deux jours, laissez-vous surprendre par des démonstrations d’artistes et prenez part au Prix du public en votant pour votre artiste coup de cœur. Retrouvez également les associations Les Pinceaux de la Vire et Lezart’istes qui présenteront les œuvres de leurs adhérents.

Démonstrations.

Certains artistes proposent des démonstrations de leur savoir-faire et techniques

Modelage avec Anne COSNEFROY.

Peinture avec Catherine LALANDE (dimanche matin).

Dessin portrait avec Jacqueline PIEL.

Photographie réalisation de prises de vue au collodion humide, procédé photographique de 1851 avec Ludovic SOUILLAT.

En musique.

Dimanche 29 mars à 15h, 35 choristes de La Suzannaise feront l’honneur d’animer musicalement le Salon des Arts. Le groupe, qui répète avec 30 autres personnes chaque mardi soir au cœur de la commune de Sainte-Suzanne-sur-Vire, propose un répertoire composé essentiellement de chansons de variété française et internationale, d’hier à aujourd’hui, mêlant plaisir du chant collectif et exigence musicale.

Invité.e.

L’occasion de découvrir ou redécouvrir les photographies en noir et blanc du photoreporter Hervé DROUOT grâce au partage des prises de vues que nous offre sa compagne Valérie NEGREL.

Le travail photographique d’Hervé Drouot s’inscrit dans une démarche attentive au réel et aux gestes simples du quotidien. Inspiré par le voyage et la rencontre, il privilégie une approche patiente, proche du rythme de la marche et de l’observation.

Hervé Drouot photographie le monde au rythme du voyage et de la rencontre. En noir et blanc, ses images épurées mettent en lumière gestes, regards et paysages du quotidien.

À travers elles, il propose ainsi une photographie de témoignage sensible, nourrie par l’attention aux autres et le désir de saisir ce que les scènes les plus simples peuvent révéler d’une humanité simple, forte et intemporelle. Une belle façon de maintenir son travail vivant !

Restauration sur place.

Samedi Chez Mandou et Benji (pizzas, croques).

Dimanche Chez Farphale (pâtes et spécialités italiennes. .

Condé Espace 2A Route de Villeneuve Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 2 33 77 87 30 mairie@conde-sur-vire.fr

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English : 12e édition du Salon des arts

L’événement 12e édition du Salon des arts Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Saint-Lô