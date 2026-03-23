12e édition du Trail des 6 Burons Riom-ès-Montagnes
12e édition du Trail des 6 Burons Riom-ès-Montagnes samedi 8 août 2026.
12e édition du Trail des 6 Burons
Place du Monument Riom-ès-Montagnes Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 05:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
La 12ème édition du Trail des 6 Burons, organisé par l’Association Vie et Montagne ravira les adeptes de cette discipline. Durant cette journée, plusieurs courses sont organisées ainsi que des randonnées, une course enfants et 2 parcours VTT !
.
Place du Monument Riom-ès-Montagnes 15400 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 27 00 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 12th edition of the Trail des 6 Burons, organized by the Association Vie et Montagne, is sure to delight enthusiasts of this discipline. The day will feature several races, as well as hikes, a children’s race and 2 mountain bike trails!
L’événement 12e édition du Trail des 6 Burons Riom-ès-Montagnes a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Destination Haut Cantal