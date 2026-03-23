12e édition du Trail des 6 Burons

Place du Monument Riom-ès-Montagnes Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 05:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

La 12ème édition du Trail des 6 Burons, organisé par l’Association Vie et Montagne ravira les adeptes de cette discipline. Durant cette journée, plusieurs courses sont organisées ainsi que des randonnées, une course enfants et 2 parcours VTT !

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Place du Monument Riom-ès-Montagnes 15400 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 27 00 29

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English :

The 12th edition of the Trail des 6 Burons, organized by the Association Vie et Montagne, is sure to delight enthusiasts of this discipline. The day will feature several races, as well as hikes, a children’s race and 2 mountain bike trails!

L’événement 12e édition du Trail des 6 Burons Riom-ès-Montagnes a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Destination Haut Cantal