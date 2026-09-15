Informations pratiques

Parthenay

12e édition du trail urbain « La Médiévale »

Place du Drapeau Parthenay Boulevard des Sires de Parthenay Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 7.8 – 7.8 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:45:00

fin : 2026-10-11 13:30:00

Date(s) :

2026-10-11

La médiévale de Parthenay

Découvrez Parthenay autrement ! Entre ruelles médiévales, remparts, escaliers et sentiers, La Médiévale vous promet un trail urbain aussi spectaculaire que convivial. Un parcours rythmé et une ambiance festive vous attendent au cœur de la cité médiévale.

Organisée par l’association Jog’Gâtine, l’épreuve propose 2 formats, 5km et 10km permettant à chacun de relever son défi. Un événement où se rencontrent sport, histoire et découverte, pour une immersion unique dans le décor authentique de la cité médiévale de Parthenay.

Inscription en ligne à partir du 01 septembre jusqu’au jeudi 08 Octobre 2026

Possible de s’inscrire le dimanche matin jour de la course .

Place du Drapeau Parthenay Boulevard des Sires de Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : 12e édition du trail urbain « La Médiévale »

L’événement 12e édition du trail urbain « La Médiévale » Parthenay a été mis à jour le 2026-09-10 par CC Parthenay Gâtine