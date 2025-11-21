12e FESTIVAL DE THEATRE DE PEYNIER Centre Socio culturel de Peynier Peynier
12e FESTIVAL DE THEATRE DE PEYNIER
Vendredi 21 novembre 2025 de 19h à 20h et de 21h à 22h30.
19h AU SECOURS, MAMAN DÉBARQUE
21h QUEL SKETCH LA VIE.
Samedi 22 novembre 2025 de 19h à 20h30 et de 21h à 22h30.
19h LA DIVA DU SOFA de Angélique Sutty
21H ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE.
Dimanche 23 novembre 2025 de 15h à 16h et de 16h30 à 18h.
15H CEST PRIVÉ
16H30 ASSOCIATION DE BIENFAITEURS DE MARTINE RIGOLLOT. Centre Socio culturel de Peynier Centre Socio Culturel Peynier Bouches-du-Rhône
Le foyer rural de Peynier organise son 12e Festival de Théâtre.
Les troupes amateurs sont issues de la Région et proposent des pièces tout public. L’entrée est gratuite. Les éditions précédentes ont draîné quelques 800 personnes .
Centre Socio culturel de Peynier Centre Socio Culturel Peynier 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 54 64 50 foyerrural.peynier@gmail.com
English :
The Foyer Rural de Peynier organizes its 12th Theatre Festival.
German :
Das Landheim von Peynier organisiert sein 12. Theaterfestival.
Italiano :
Il Foyer Rural de Peynier organizza il suo 12° Festival del Teatro.
Espanol :
El Foyer Rural de Peynier organiza su 12º Festival de Teatro.
