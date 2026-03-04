12e Festival du Film Citoyen | Soirée de clôture | Avant-première, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

12e Festival du Film Citoyen | Soirée de clôture | Avant-première Dimanche 29 mars, 17h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Tarif unique 4 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T17:00:00+02:00 – 2026-03-29T18:45:00+02:00

Fin : 2026-03-29T17:00:00+02:00 – 2026-03-29T18:45:00+02:00

Soirée de clôture | Avant-Première

Dimanche 29 mars, 17h

La corde au cou

De Gus Van Sant

2025 | États-Unis | 1h45 | VOSTFR

Avec Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman Domingo

Ceci est l’histoire vraie de Tony Kiritsis, un homme ruiné à cause d’un emprunt. A Indianapolis, le 8 février 1977, il kidnappe le fils du courtier responsable de sa situation. Il réclame 5 millions de dollars et des excuses. La prise d’otage va durer 63 heures, sous les yeux de la télévision locale, puis nationale. L’Amérique se passionne pour cette affaire. Chacun choisit son camp. Tony est-il un criminel, ou simplement une victime qui réclame justice ?

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr

Soirée de clôture avec la projection du film La corde au cou en avant-première de Gus Van Sant Cinéma Festival

DR