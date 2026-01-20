12e salon de la Nutrition de l’EDNH Campus Diderot Éducation Aix-en-Provence

12e salon de la Nutrition de l’EDNH

Du vendredi 13 au samedi 14 mars 2026 de 9h30 à 18h. Campus Diderot Éducation 350 avenue du Club Hippique Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le Salon Nutrition & Santé Mentale aura lieu à l’EDNH d’Aix-en-Provence. Organisé par des étudiants, il réunira conférences, ateliers et exposants sur le lien alimentation bien-être mental, avec experts et sportifs.

Au programme



– Conférences par des diététiciens nutritionnistes, professionnels de santé, sportifs de haut niveau…

– Ateliers pratiques sur la nutrition, la respiration, la gestion du stress et pleins d’autres

– Espaces exposants pour découvrir des innovations et produits favorisant la santé mentale.



Le salon est une occasion privilégiée pour professionnels, étudiants et grand public de comprendre comment la nutrition peut soutenir le bien-être mental et la performance, tout en échangeant avec des experts du domaine. .

Campus Diderot Éducation 350 avenue du Club Hippique Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 35 42 29 94 sdln.aix@gmail.com

English :

The Salon Nutrition & Santé Mentale will take place at the EDNH in Aix-en-Provence. Organized by students, it will bring together conferences, workshops and exhibitors on the link between nutrition and mental well-being, with experts and athletes.

