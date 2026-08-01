12e Salon du Livre de Villers-sur-Mer Dictée géante Pl. du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer

Informations pratiques

Villers-sur-Mer

12e Salon du Livre de Villers-sur-Mer Dictée géante

Pl. du Lieutenant Fernand Fanneau Casino Tranchant Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 15:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Villers-sur-Mer célèbre la littérature avec le 12e Salon du Livre, un rendez-vous riche en découvertes, où romans, polars, BD et ouvrages jeunesse se côtoient, et offre une occasion privilégiée pour échanger directement avec les auteurs.

Villers-sur-Mer célèbre la littérature avec le 12e Salon du Livre, un rendez-vous riche en découvertes, où romans, polars, BD et ouvrages jeunesse se côtoient, et offre une occasion privilégiée pour échanger directement avec les auteurs.

Temps fort de cette édition une Dictée Géante animée par Rachid Santaki, créateur du concept depuis 2013. Un moment ludique pensé pour réunir toutes les générations autour d’un même texte, entre plaisir des mots et petit défi personnel. Cette animation est accessible à toutes et tous, amoureux des lettres, en apprentissage du français ou simplement curieux de tester leur orthographe.

Rendez-vous à 15h dans la salle panoramique du Casino ! .

Pl. du Lieutenant Fernand Fanneau Casino Tranchant Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 12e Salon du Livre de Villers-sur-Mer Dictée géante

Villers-sur-Mer is celebrating literature with the 12th Book Fair, an event brimming with discoveries where novels, crime novels, comics and children’s books come together, offering a unique opportunity to chat directly with the authors.

L’événement 12e Salon du Livre de Villers-sur-Mer Dictée géante Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-31 par OT SPL Deauville