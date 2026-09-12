12ème Bourse d’échanges autos, motos et tracteurs Hagetmau
samedi 19 septembre 2026 · Hagetmau
Informations pratiques
Hagetmau
12ème Bourse d’échanges autos, motos et tracteurs
Place des arènes Hagetmau Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Bourse d’échanges auto, moto et tracteurs et tout au long du week-end, exposition de véhicules anciens. Ouvert aux professionnels et particuliers. Vide grenier et garage le dimanche et défilé de tracteurs anciens. Super tombola : une 2 CV à gagner !
Restauration rapide et buvette.
Bourse d’échanges autos, motos et tracteurs et tout au long du week-end, exposition de véhicules anciens. Ouvert aux professionnels et particuliers. Vide grenier et garage le dimanche et défilé de tracteurs anciens. Nombreux exposants. Super tombola : une 2 CV à gagner ! Expo 70 ans de l’Alpine.
Restauration sur place et buvette. .
Place des arènes Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 40 27 72 hagetmaumecapassion@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 12ème Bourse d’échanges autos, motos et tracteurs
Car, motorcycle and tractor swap meet, and throughout the weekend, exhibition of vintage vehicles. Open to professionals and private individuals. Garage and garage sale on Sunday and vintage tractor parade. Super raffle: a 2 CV to be won!
Fast food and refreshments.
L’événement 12ème Bourse d’échanges autos, motos et tracteurs Hagetmau a été mis à jour le 2026-09-07 par Landes Chalosse
À voir aussi à Hagetmau (Landes)
- Marché traditionnel rue Victor Hugo Hagetmau 16 septembre 2026
- Terra Aventura : « qui ne saute pas n’est pas landais ! », Complexe d’entraînement sportif international La Cité Verte, Hagetmau 18 septembre 2026
- Animation jeune public : « Chasse au trésor avec Bubulle », Office Tourisme Landes Chalosse – Antenne Hagetmau, Hagetmau 18 septembre 2026
- Journées du patrimoine Panique à l’abbaye ! La Crypte Hagetmau 19 septembre 2026
- Festival de vieilles mécaniques, Place des arènes, Hagetmau 19 septembre 2026