Informations pratiques

Hagetmau

12ème Bourse d’échanges autos, motos et tracteurs

Place des arènes Hagetmau Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Bourse d’échanges auto, moto et tracteurs et tout au long du week-end, exposition de véhicules anciens. Ouvert aux professionnels et particuliers. Vide grenier et garage le dimanche et défilé de tracteurs anciens. Super tombola : une 2 CV à gagner !

Restauration rapide et buvette.

Bourse d’échanges autos, motos et tracteurs et tout au long du week-end, exposition de véhicules anciens. Ouvert aux professionnels et particuliers. Vide grenier et garage le dimanche et défilé de tracteurs anciens. Nombreux exposants. Super tombola : une 2 CV à gagner ! Expo 70 ans de l’Alpine.

Restauration sur place et buvette. .

Place des arènes Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 40 27 72 hagetmaumecapassion@gmail.com

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English : 12ème Bourse d’échanges autos, motos et tracteurs

Car, motorcycle and tractor swap meet, and throughout the weekend, exhibition of vintage vehicles. Open to professionals and private individuals. Garage and garage sale on Sunday and vintage tractor parade. Super raffle: a 2 CV to be won!

Fast food and refreshments.

L’événement 12ème Bourse d’échanges autos, motos et tracteurs Hagetmau a été mis à jour le 2026-09-07 par Landes Chalosse