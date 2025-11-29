12ème conférence régionale sur la faune sauvage Tergnier

12ème conférence régionale sur la faune sauvage

Le 29 novembre à la salle des arts et loisirs de Tergnier à partir de 9h30, venez assisté à la 12e conférence régionale sur la faune sauvage.

L’objectif de cette journée est de réunir les naturalistes des Hauts-de-France ainsi que toutes les personnes intéressées par la nature afin de présenter les divers travaux relatifs à l’étude de la faune sauvage menés ces dernières années et d’échanger autour de ces sujets. Une dizaine de présentations sur des thèmes variés se succéderont dans la journée. .

Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France sebastien.maillier@picardie-nature.org

English :

On November 29 at the Salle des Arts et Loisirs in Tergnier, starting at 9:30 am, come and take part in the 12th regional wildlife conference.

German :

Am 29. November findet in der Salle des arts et loisirs in Tergnier ab 9:30 Uhr die 12. regionale Wildtierkonferenz statt.

Italiano :

Il 29 novembre, presso la Salle des Arts et Loisirs di Tergnier, a partire dalle 9.30, partecipate alla 12a conferenza regionale sulla fauna selvatica.

Espanol :

El 29 de noviembre, en la Salle des Arts et Loisirs de Tergnier a partir de las 9.30 h, asista a la 12ª conferencia regional sobre la fauna salvaje.

