12ème déballage artistique et artisanal Atelier de Yelipsa Virelade

Atelier de Yelipsa 3 Avenue du Charles de Gaulle Virelade Gironde

Tarif : – – EUR

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

La boutique Métiers d’art de Virelade est en mode festif.

Rejoignez-nous pour un week-end rempli de surprises artistiques et artisanales.

Venez découvrir une expo-vente XXL avec 6 artistes et artisans sélectionnés avec soin.

Prêts à redécouvrir celles qui vont partager leur passion avec vous et vous montrer avec soin le cadeau de Noël authentique qui sort de l’ordinaire, en circuit court, local et 100% artisanal Sandrine Delaloy vannière, Dominique Massini artiste Peintre, Cassandra Gulbert dessinatrice, Yelipsa art de la table en grès, Josepha Hoang céramique, Céline Laoue fleuriste…

Des réductions sur une sélection d’objets métiers d’art, restez attentif !

Une tombola 100% artisanale au profil de l’association MEALS4HOPE.

Le tout accompagné comme d’habitude d’un verre et de musique dans l’ambiance légendaire de nos événements. .

