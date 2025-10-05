12ème édition des Plantomnales Marché aux plantes Rampe du Stang-Alar Brest

12ème édition des Plantomnales Marché aux plantes

Rampe du Stang-Alar Conservatoire Botanique National Brest Finistère

Début : 2025-10-05 09:30:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Le grand marché aux plantes fait son grand retour, avec une trentaine d’exposants.

Pour l’occasion, les serres tropicales du jardin seront exceptionnellement ouvertes l’après-midi (de 14h à 18. 6€ plein tarif, 4€ tarif réduit).

L’objectif de cet évènement est de récolter des fonds pour soutenir les actions du Conservatoire botanique destinées à l’étude et à la préservation de plantes menacées de disparition dans l’Ouest de la France et les hauts lieux de biodiversité mondiaux grâce au droit de place des exposants, aux plantes vendues sur le stand de l’association, à l’adhésion à l’association. .

Rampe du Stang-Alar Conservatoire Botanique National Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 02 46 00

