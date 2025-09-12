12ème édition du Aymon trail Salle multisports Bogny-sur-Meuse

12ème édition du Aymon trail Salle multisports Bogny-sur-Meuse samedi 14 février 2026.

12ème édition du Aymon trail

Salle multisports Rue de plaine des sports Bogny-sur-Meuse Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14

L’Aymon Trail revient en 2026 !Préparez-vous pour l’édition de ce trail incontournable dans les Ardennes, à Bogny sur Meuse. ́ , ́ ́ Marathon trail 42 km (2000 m D+)Trail 33 km (1600 m D+)Trail 18 km (800 m D+)Des paysages d’exception, une ambiance forte et des parcours typiquement ardennais vous attendent! ́ ́ & ́ à ’ Aymon Kids Trail enfants & inclusifUn esprit de partage et d’égalité en pleine nature pour tous les sourires ardennais.Rando nocturne Animée Au pays des légendesUn voyage hors du temps pour petits et grands. ́ ! Une animation mystère vous attend ! Intrigant, non ?Impossible d’en dire plus… pour l’instant.Gardez l’œil ouvert pour la suite des infos !Vous l’avez déjà en objectif en 2026 ? On se retrouve sur les sentiers ardennais ! soyez prêts !

.

Salle multisports Rue de plaine des sports Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est inscriptions@k-raid-ardennes.fr

English :

The Aymon Trail is back again in 2026!Get ready for the next edition of this not-to-be-missed trail in the Ardennes, at Bogny sur Meuse.???????? ?? ???????? ????, ?? ????????? ??? ? ????????? ?????????????? Marathon trail 42 km (2000 m D+)Trail 33 km (1600 m D+)Trail 18 km (800 m D+)Exceptional scenery, a strong atmosphere and typical Ardennes courses await you!?????? ?? ???????? ???? ? ???????? ??????? & ????????? a? ??????? ?????Aymon Kids Trail children & inclusiveA spirit of sharing and equality in the middle of nature for all the smiles of the Ardennes.Rando nocturne Animée Au pays des légendesA timeless journey for young and old.????? ??? ???????? ???????? ! A mystery animation awaits you! Intriguing, isn’t it? No more details yet… Keep your eyes peeled for further news! Have you already set your sights on 2026? See you on the trails of the Ardennes! Get ready!

German :

Der Aymon Trail kehrt 2026 zurück!Bereiten Sie sich auf die Ausgabe dieses unumgänglichen Trails in den Ardennen, in Bogny sur Meuse, vor.???????? ?? ???????? ????, ?? ????????? ??? ? ????????? ?????????????? Marathon Trail 42 km (2000 m D+)Trail 33 km (1600 m D+)Trail 18 km (800 m D+)Außergewöhnliche Landschaften, eine starke Atmosphäre und typische Ardenner Strecken erwarten Sie!?????? ?? ???????? ???? ? ???????? ??????? & ????????? a? ??????? ?????Aymon Kids Trail Kinder & InklusivitätEin Geist des Teilens und der Gleichheit inmitten der Natur für alle Lächeln der Ardennen.Animierte Nachtwanderung im Land der LegendenEine Reise außerhalb der Zeit für Groß und Klein.?? ??? ???????? ???????? ! Eine geheimnisvolle Animation erwartet Sie! Intrigant, nicht wahr? Es ist unmöglich, jetzt schon mehr zu sagen.Halten Sie die Augen offen für weitere Informationen!Haben Sie schon das Jahr 2026 im Visier? Wir sehen uns auf den Wanderwegen der Ardennen wieder! Seien Sie bereit!

Italiano :

L’Aymon Trail torna nel 2026! Preparatevi alla prossima edizione di questo percorso imperdibile nelle Ardenne, a Bogny sur Meuse.???????? ? ????, ? ????????? ? ?????????????? Percorso maratona 42 km (2000 m D+)Percorso 33 km (1600 m D+)Percorso 18 km (800 m D+)Paesaggi eccezionali, una grande atmosfera e percorsi tipici delle Ardenne vi aspettano!?????? ? ???????? ? ??????? & ????????? a? ??????? ?????Aymon Kids Trail children & inclusiveUno spirito di condivisione e di uguaglianza in mezzo alla natura per tutti i sorrisi delle Ardenne.Rando nocturne Animée Au pays des légendesUn viaggio senza tempo per grandi e piccini.???? ??? ???????? ???????? ! Un mistero vi aspetta! Tenete gli occhi aperti per ulteriori notizie! Avete già messo gli occhi sul 2026? Ci vediamo sui sentieri delle Ardenne! Preparatevi!

Espanol :

El Aymon Trail vuelve en 2026! Prepárese para la próxima edición de este trail ineludible de las Ardenas, en Bogny sur Meuse.???????? ? ????, ? ????????? ? ?????????????? Trail maratón 42 km (2000 m D+)Trail 33 km (1600 m D+)Trail 18 km (800 m D+)¡Un paisaje excepcional, un gran ambiente y recorridos típicos de las Ardenas le esperan!?????? ? ???????? ? ??????? & ????????? a? ??????? ?????Aymon Kids Trail niños & inclusivoUn espíritu de compartir y de igualdad en plena naturaleza para todas las sonrisas de las Ardenas.Rando nocturno Animée Au pays des légendesUn recorrido intemporal para grandes y pequeños.???? ??? ???????? ???????? ! ¡Un misterio le espera! Esté atento a las próximas noticias ¿Ya ha puesto la vista en 2026? ¡Nos vemos en los senderos de las Ardenas! ¡Prepárate!

L’événement 12ème édition du Aymon trail Bogny-sur-Meuse a été mis à jour le 2025-09-16 par Ardennes Tourisme