12ème édition Festival Rugl’Art Rugles
samedi 5 septembre 2026 · Rugles
Informations pratiques
Rugles
12ème édition Festival Rugl’Art
Parc François Mitterrand Rugles Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Voici le programme de la 12ème édition du festival Rugl’art
* Samedi 5 septembre 2026, au parc François Mitterrand
– de 16h à 19h Jeux anciens avec la Ludo d’Iton, jeux de kermesse avec l’APE Les Minots de la Risle
– à 19h apéritif offert par la ville de Rugles et concert de Ségurant
– de 19h à 22h Les échassiers en lumière par la Compagnie Libellune
– à 20h30 Concert de Cover’z Band
– de 21h à 23h Spectacle en lumière avec We Are Kraft
– à 23h feu d’artifice
* Dimanche 6 septembre, au parc François Mitterrand
– de 10h30 à 17h initiation pêche avec l’Entente Risloise et AAPPMA, mur d’escalade et canoé kayak par Risl’Aventure, laser game
– de 11h à 17h Jeux anciens avec la Ludo d’Iton
– 12h30 préparez vos paniers pique-nique, barbecue à disposition
– de 14h à 17h jeu du colibri avec l’association Terre Fragile
– de 14h à 15h color run, parcours enfants et famille
– de 15h à 16h color run, parcours adultes
Buvette sur place.
Exposition de photo en plein air. .
Parc François Mitterrand Rugles 27250 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 12ème édition Festival Rugl’Art
L’événement 12ème édition Festival Rugl’Art Rugles a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure