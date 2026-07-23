Informations pratiques

Rugles

12ème édition Festival Rugl’Art

Parc François Mitterrand Rugles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Voici le programme de la 12ème édition du festival Rugl’art

* Samedi 5 septembre 2026, au parc François Mitterrand

– de 16h à 19h Jeux anciens avec la Ludo d’Iton, jeux de kermesse avec l’APE Les Minots de la Risle

– à 19h apéritif offert par la ville de Rugles et concert de Ségurant

– de 19h à 22h Les échassiers en lumière par la Compagnie Libellune

– à 20h30 Concert de Cover’z Band

– de 21h à 23h Spectacle en lumière avec We Are Kraft

– à 23h feu d’artifice

* Dimanche 6 septembre, au parc François Mitterrand

– de 10h30 à 17h initiation pêche avec l’Entente Risloise et AAPPMA, mur d’escalade et canoé kayak par Risl’Aventure, laser game

– de 11h à 17h Jeux anciens avec la Ludo d’Iton

– 12h30 préparez vos paniers pique-nique, barbecue à disposition

– de 14h à 17h jeu du colibri avec l’association Terre Fragile

– de 14h à 15h color run, parcours enfants et famille

– de 15h à 16h color run, parcours adultes

Buvette sur place.

Exposition de photo en plein air. .

Parc François Mitterrand Rugles 27250 Eure Normandie

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English : 12ème édition Festival Rugl’Art

L’événement 12ème édition Festival Rugl’Art Rugles a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure