Informations pratiques

Damigny

12ème édition Les Elles de l’Orne

Damigny Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 14:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Dans la lutte contre le cancer du sein, le Conseil départemental de l’Orne ne lâche rien, et continue de se mobiliser à travers son grand évènement solidaire Les Elles de l’Orne. La manifestation est de retour dimanche 11 octobre sur le site universitaire d’Alençon-Damigny pour sa 12ème édition. Organisé en partenariat avec l’A3 Alençon Athlétisme, l’évènement réunit chaque année des milliers de participantes. L’objectif de cette course-marche solidaire qui se déroule sur un parcours de 5 km est de sensibiliser les Ornaises au dépistage et collecter des fonds en faveur de la Ligue contre le cancer du sein. .

Damigny 61250 Orne Normandie +33 2 33 81 60 00

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English : 12ème édition Les Elles de l’Orne

L’événement 12ème édition Les Elles de l’Orne Damigny a été mis à jour le 2026-07-09 par Orne Tourisme