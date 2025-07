12ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE CHANT DU VIVANT La Salvetat-sur-Agout

12ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE CHANT DU VIVANT La Salvetat-sur-Agout vendredi 15 août 2025.

12ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE CHANT DU VIVANT

Salle du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

Du 14 au 17 Août

10h-12h : Atelier d’écriture

sur les œuvres de Elisabeth Delétang avec Véronique Maupas Inscriptions 06 77 25 99 33

Bibliothèque (10€)

10h-12h : Atelier de peinture

“L’Arbre à poèmes” (de 5 à 105 ans) avec Claudine RubIella Inscriptions 06 42 30 05 53

Salle Rédoundel (Participation en conscience)

11h : Déambulation poétique chantée

avec “Le Quartier Haut” et Fanny et son orgue de barbarie Départ Crédit Agricole

Centre historique du village

12h : Apéro avec “Le Quartier Haut”

Au Carré du donjon

14h30 : Ouverture du festival

• En présence des invités et des artistes du festival

• Vernissage exposition Elisabeth Delétang + lectures

• Improvisation clarinette basse : Laurent Rochelle (sous réserve)

Salle des Fêtes

16h : Lecture et rencontre avec Albane Gellé

“Mes animaux et mes phrases ont besoin de la forêt préhistorique et très calme. Ils ne savent pas se jeter dans le grand monde des paroles…” A.G.

Salle des Fêtes

Présence exceptionnelle des éditions Jacques Brémond qui fêtent leurs 50 ans (1975-2025)

17h30 : Lecture et rencontre avec Sandrine Cnudde

“Un sentier, c’est une patience qui ne cicatrise pas la patience des fauves” S.C.

Sous le merisier

19h30 : Repas avec le food truck “Uncle Steve”

– Réservation 06 31 62 69 41

21h : CONCERT “TRIO ZEPHYR”

Un trio magique et merveilleux ! Un voyage enchanteur !

Delphine Chomel (violon et chant), Marion Diaques (alto et chant), Claire Menguy (violoncelle et chant)

Salle des Fêtes (Entrée 10€) .

Salle du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 87 05 33 68

English :

August 14 to 17

German :

14. bis 17. August

Italiano :

Dal 14 al 17 agosto

Espanol :

Del 14 al 17 de agosto

L’événement 12ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE CHANT DU VIVANT La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2025-07-30 par 34 ADT34