12ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE  CHANT DU VIVANT  La Salvetat-sur-Agout

12ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE CHANT DU VIVANT

salle du Redoundel La Salvetat-sur-Agout

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Du 14 au 17 Août

10h-19h : Salon éditeurs et auteurs + Librairie Clareton des sources

Éditions Po&Psy, Méridianes, Brémond, Rosa canina, Petit Pois, Phloème, la Rumeur Libre, La Voix du poème, Domens, La Boucherie littéraire, Aux cailloux des chemins, Du Levant, Les Montéils…

10h : Atelier de gravure avec Marc Granier (éditions les Montéils)

10h : Atelier d’écriture avec Albane Gellé

Salle Rédoundel Inscriptions 06 21 70 51 40 (Entrée 10€)

10h30 : Atelier arts plastiques

avec Elisabeth Delétang Inscriptions 06 52 84 04 91

Bibliothèque (Entrée 10€)

11h : Rencontre avec YVES LECLAIR

“Écrire comme on tire à l’arc” Autour de P.A. JOURDAN- Entretien et lecture autour “d’un veilleur amoureux de la vraie vie”

Sous le merisier

12h30 : Repas avec le food truck “Uncle Steve”– Réservation 06 31 62 69 41

14h30 : “Caribouddhisme”

Lectures bilingues (américain/français) avec Gary Lawless et Danièle Faugeras Improvisation musicale avec Alain Désir

Sous le merisier

16h : Rencontre et lectures de Yves Leclair

Un jardinier du verbe et du clair rien Regarde, plume au vent comment l’ancien retourne de sa bêche dans l’après-midi d’orage la terre la plus revêche Y.L.

Sous le merisier

17h30 Table Ronde Écrire le chant du monde

avec Gary Lawless, Danièle Faugeras, Yves Leclair, Albane Gellé, Sandrine Cnudde

19h30 Repas avec le food truck “Uncle Steve”– Réservation 06 31 62 69 41

21h Film Akeji, le souffle de la montagne

Ralentis homme pressé et viens te reconnecter à l’éternité sur terre

Prix du meilleur essai cinématographique, Festival International du Film sur l’Art FIFA, Montréal, Canada, 2021

Prix de la meilleure contribution artistique et technique, Trento Film Festival, Trento, Italie, 2021

Entrée 5€ .

salle du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 87 05 33 68

English :

August 14 to 17

German :

14. bis 17. August

Italiano :

Dal 14 al 17 agosto

Espanol :

Del 14 al 17 de agosto

