12ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE  CHANT DU VIVANT  La Salvetat-sur-Agout

12ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE CHANT DU VIVANT

Salle des fêtes La Salvetat-sur-Agout Hérault

Du 14 au 17 Août

10h-18h : Salon éditeurs et auteurs

10h : Atelier exploratoire du mouvement sensoriel

Compagnie Anou Skan Inscription : 06.52.50.40.77 Places limitées

Salle des jeunes Entrée 10€

11h : Sur la route de Kerouac, Par les Trimardeurs avec Fitaki, César et Myriam

La Dounarié (proche Office de Tourisme)

12h : Découverte de Les Murmurantes

Créatrices de moments précieux , Un voyage vocal et poétique à l’oreille

Sous le merisier

12h30 : Repas avec le food truck “Uncle Steve” Réservation 06 31 62 69 41

14h : Murmures avec Les Murmurantes Immersion magique en solo

Jardin Aline Feraco

14h30 : Hommage à Gary Snyder et Nanao Sakaki Par Guy Lawless et Danièle Fugeras

Sous le merisier

15h30 : Murmures

Du cœur à l’oreille en solo

16h : Spectacle Danse et Poésie

L’Écoute par la Cie Anou Skan- Au diapason du monde…en dedans de nous-mêmes

Laurent Soubise, danse tournoiement et Sophie Tabakov, texte et voix

Salle des fêtes

17h15 : Scène ouverte

Sous le merisier

18h30 : Déambulation

Départ de la fontaine avec Brigitte Mazaudier et le Quartier Haut

19h15 : Danse sur le pont St Etienne de Cavall avec Laurent Rochelle (sous réserve)

19h30 : Pause apéro dînatoire

20h30 : Concert polyphonique Les Murmurantes

Offrandes ; Chants, contes et poèmes de la mémoire du monde.

Un Chant de Beauté et d’Émerveillement…

Chapelle St Étienne de Cavall Entrée 10€ .

Salle des fêtes La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 87 05 33 68

