12ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE  CHANT DU VIVANT  Le Soulié

Le Soulié Hérault

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Du 14 au 17 Août

La première journée-soirée se déroule au Soulié

15h-18h : Atelier d’écriture haïku, avec Fitaki chez Marguerite et Claude au domaine de Malbosc

Inscriptions 07 81 25 69 63 (Participation en conscience)

21h Concert “Le chant des baleines stellaires” avec INGRID OBLED

Après avoir suivi jusqu’en 2005 une formation dans différents conservatoires en contrebasse et en composition électroacoustique, Ingrid Obled est lauréate du concours international de composition Musica Viva en 2006. En 2017, elle crée un solo nyckelharpa, contrebasse et loopers qui a notamment tourné à la Cathédrale de Genève (Suisse), au Théâtre Garonne (Toulouse), au GMEA (Albi), à Ici l’Onde (Dijon), dans plus de 22 cinémas…et dont le 3ème album Le Chant des Baleines stellaires sortira en 2025 avec la maison d’édition Art Mélodies.

Concert solo vièle à archet suédoise, contrebasse et live looping. Une expérience hors du temps.

Château de Grandsagnes (Entrée 10€) .

Le Soulié 34330 Hérault Occitanie +33 7 87 05 33 68

English :

August 14th to 17th

The first day-evening takes place at Le Soulié

German :

Vom 14. bis zum 17. August

Der erste Tag und Abend findet in Le Soulié statt

Italiano :

Dal 14 al 17 agosto

La prima giornata-serata si svolge presso Le Soulié

Espanol :

Del 14 al 17 de agosto

El primer día-noche se celebra en Le Soulié

