12ème festival des soupes Charleville-Mézières

12ème festival des soupes

Place de l’hôtel de ville Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

La 12ème édition du festival des soupes se tiendra le samedi 15 novembre à partir de 14h sur la place de l’Hôtel de ville. Organisée par notre association, la manifestation est un moment unique d’échange, de partage, de sourires et de retrouvailles autour de ce met commun. Une grande marmite dans laquelle mijotent butternut, patates douces et oignons jaunes… une autre dans laquelle on respire plutôt le Chorizo et la crême fraiche. Voici les ingrédients de la recette de la Butter Mint qui a été sacrée Louche d’or 2024. Pas de doute, nous serons bien à la 12eédition du festival des Soupes. Comme tous les ans, il y aura une grosse pression autour des marmites pour les seize équipes composées de cuisiniers amateurs qui viendront cuisiner et défendre leur meilleure recette.Partage et bonne humeur Comme lors des éditions précédentes, les participants devront réaliser un minimum de 15 litres de soupe dans un délai de 3 heures. Ce délai passé, les potages préparés par les concurrents seront proposés gratuitement lors d’une dégustation géante avant de passer sous les papilles du jury. Tout au long de l’après-midi, vous pourrez échanger avec des maraîchers, des spécialistes du traitement des déchets ménagers (Valodéa) et de divers exposants, mais aussi profiter de l’orgue de barbarie du Bal à Jojo. Sans oublier de repartir avec un cliché-souvenir de la Carabooth, véritable caravane équipée d’un studio photo. Le festival se terminera à 17 h 45 par la remise des prix confectionnés par les élèves du lycée Charles de Gonzague de Charleville-Mézières. Gratuit et ouvert à tous.

.

Place de l’hôtel de ville Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 6 64 18 14 35 contact@festivaldessoupes.fr

English :

The 12th edition of the soup festival will be held on Saturday, November 15, starting at 2pm in Place de l’Hôtel de Ville. Organized by our association, the event is a unique opportunity to exchange, share, smile and reunite around this common dish. One big pot simmering with butternut, sweet potatoes and yellow onions? another with a whiff of chorizo and fresh cream. These are the ingredients of the recipe for Butter Mint , which was awarded the Louche d?or 2024. No doubt about it, we’ll be at the 12th edition of the Festival des Soupes. As in previous editions, participants will be required to make a minimum of 15 liters of soup within 3 hours. Once the deadline has passed, the soups prepared by the competitors will be offered free of charge at a giant tasting session, before being passed on to the jury. Throughout the afternoon, you’ll be able to talk to market gardeners, specialists in household waste treatment (Valodéa) and various exhibitors, as well as enjoy the Bal à Jojo barrel organ. And don?t forget to take home a souvenir snapshot from the Carabooth, a real caravan equipped with a photo studio. The festival closes at 5:45 pm with a prize-giving ceremony organized by students from Lycée Charles de Gonzague in Charleville-Mézières. Free and open to all.

German :

Die 12. Ausgabe des Suppenfestivals findet am Samstag, den 15. November ab 14 Uhr auf dem Rathausplatz statt. Die Veranstaltung wird von unserem Verein organisiert und ist ein einzigartiger Moment des Austauschs, des Teilens, des Lächelns und des Wiedersehens rund um dieses gemeinsame Gericht. Ein großer Topf, in dem Butternut, Süßkartoffeln und gelbe Zwiebeln köcheln, ein anderer, in dem man eher Chorizo und frische Sahne riecht. Dies sind die Zutaten des Rezepts für die Butter Mint, die mit dem Goldenen Schöpflöffel 2024 ausgezeichnet wurde. Kein Zweifel, wir befinden uns auf der 12. Ausgabe des Suppenfestivals. Wie jedes Jahr werden die 16 Teams aus Hobbyköchen, die ihr bestes Rezept kochen und verteidigen werden, unter großem Druck stehen.Teilen und gute Laune Wie in den vergangenen Jahren müssen die Teilnehmer innerhalb von drei Stunden mindestens 15 Liter Suppe zubereiten. Nach Ablauf dieser Zeit werden die Suppen der Teilnehmer bei einer riesigen Verkostung kostenlos angeboten, bevor sie sich den Geschmacksnerven der Jury stellen. Den ganzen Nachmittag über können Sie sich mit Gemüsebauern, Spezialisten für die Behandlung von Haushaltsabfällen (Valodéa) und verschiedenen Ausstellern austauschen, aber auch von der Drehorgel des Bal à Jojo profitieren. Und nicht zu vergessen, ein Erinnerungsfoto von der Carabooth, einem echten Wohnwagen mit Fotostudio, mit nach Hause zu nehmen. Das Festival endet um 17:45 Uhr mit der Verleihung der Preise, die von den Schülern des Lycée Charles de Gonzague in Charleville-Mézières hergestellt wurden. Kostenlos und offen für alle.

Italiano :

Il 12° Festival della Zuppa si terrà sabato 15 novembre dalle 14.00 in Place de l’Hôtel de Ville. Organizzato dalla nostra associazione, l’evento è un’occasione unica per scambiare idee, condividere sorrisi e riunirsi intorno a questo cibo comune. Un pentolone che cuoce a fuoco lento con noce di burro, patate dolci e cipolle gialle e un altro con un soffio di chorizo e panna fresca. Questi sono gli ingredienti della ricetta della menta al burro, premiata con il Louche d’or 2024. Non c’è dubbio che saremo presenti alla 12ª edizione del Festival della Zuppa. Come nelle precedenti edizioni, i partecipanti dovranno preparare un minimo di 15 litri di zuppa entro 3 ore. Una volta scaduto il termine, le zuppe preparate dai concorrenti saranno offerte gratuitamente in una gigantesca sessione di degustazione prima di essere messe alla prova delle papille gustative dei giudici. Per tutto il pomeriggio, potrete parlare con ortisti, specialisti del trattamento dei rifiuti domestici (Valodéa) e vari espositori, oltre a godervi l’organo a botte del Bal à Jojo. E non dimenticate di portare a casa una foto ricordo dal Carabooth, una vera roulotte dotata di studio fotografico. Il festival si conclude alle 17.45 con una cerimonia di premiazione organizzata dagli studenti del Lycée Charles de Gonzague di Charleville-Mézières. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Espanol :

La 12ª edición del Festival de la Sopa se celebrará el sábado 15 de noviembre a partir de las 14.00 horas en la Place de l’Hôtel de Ville. Organizado por nuestra asociación, el evento es una ocasión única para intercambiar ideas, compartir sonrisas y reunirse en torno a esta comida común. Una olla grande hirviendo a fuego lento con mantequilla, boniatos y cebollas amarillas… otra con un toque de chorizo y nata fresca. Estos son los ingredientes de la receta de Menta con mantequilla, galardonada con el Louche d’or 2024. No cabe duda de que estaremos en la 12ª edición del Festival de la Sopa. Como en ediciones anteriores, los participantes tendrán que elaborar un mínimo de 15 litros de sopa en 3 horas. Una vez transcurrido el plazo, las sopas preparadas por los concursantes se ofrecerán gratuitamente en una degustación gigante antes de ser puestas a prueba por las papilas gustativas de los jueces. A lo largo de la tarde, podrá conversar con hortelanos, especialistas en tratamiento de residuos domésticos (Valodéa) y diversos expositores, además de disfrutar del organillo del Bal à Jojo. Y no olvide llevarse una foto de recuerdo del Carabooth, una auténtica caravana equipada con un estudio fotográfico. El festival se clausurará a las 17:45 con una ceremonia de entrega de premios organizada por los alumnos del Liceo Charles de Gonzague de Charleville-Mézières. Entrada libre y gratuita.

L’événement 12ème festival des soupes Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-10-22 par Ardennes Tourisme