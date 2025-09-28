12ème Festival d’Orgue à Saint-Jacques | Les plus belles Toccatas Rue Saint-Jacques Bergerac

12ème Festival d’Orgue à Saint-Jacques | Les plus belles Toccatas Rue Saint-Jacques Bergerac dimanche 28 septembre 2025.

12ème Festival d’Orgue à Saint-Jacques | Les plus belles Toccatas

Rue Saint-Jacques Eglise St Jacques Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

L’église Saint-Jacques de Bergerac résonnera des plus belles Toccatas, offertes par l’un des plus grands maîtres de l’orgue, Francis CHAPELET.

À ses côtés, le talentueux Uriel VALADEAU et… des invités surprise, viendront sublimer cette soirée déjà exceptionnelle.

Ce concert promet d’être un moment fort, vibrant, unique, où l’émotion et la puissance de la musique d’orgue embrasseront l’âme de chacun. .

Rue Saint-Jacques Eglise St Jacques Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 17 86 00

English : 12ème Festival d’Orgue à Saint-Jacques | Les plus belles Toccatas

German : 12ème Festival d’Orgue à Saint-Jacques | Les plus belles Toccatas

Italiano :

Espanol : 12ème Festival d’Orgue à Saint-Jacques | Les plus belles Toccatas

L’événement 12ème Festival d’Orgue à Saint-Jacques | Les plus belles Toccatas Bergerac a été mis à jour le 2025-09-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides