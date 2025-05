12ème fête des grands livres – Épargnes, 15 juin 2025 10:00, Épargnes.

Charente-Maritime

12ème fête des grands livres place de la mairie Épargnes Charente-Maritime

Début : 2025-06-15 10:00:00

fin : 2025-06-15

2025-06-15

12ème fêtes des grands livres en partenariat avec les communes d’Épargnes et de Talmont.

Au programme marché artisanal et de producteurs, bourse aux livres, expositions de peintures et photos, lectures publiques, intermède musical et tombola

place de la mairie

Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 96 51 55

English :

12th fêtes des grands livres in partnership with the communes of Épargnes and Talmont.

On the program: craft and producers’ market, book exchange, painting and photo exhibitions, public readings, musical interlude and tombola

German :

12. Fest der großen Bücher in Partnerschaft mit den Gemeinden Épargnes und Talmont.

Auf dem Programm stehen: Kunsthandwerker- und Bauernmarkt, Bücherbörse, Gemälde- und Fotoausstellungen, öffentliche Lesungen, musikalische Einlagen und eine Tombola

Italiano :

12° festival dei grandi libri in collaborazione con i comuni di Épargnes e Talmont.

In programma: mercato dell’artigianato e dei produttori, fiera del libro, mostre di pittura e fotografia, letture pubbliche, intermezzo musicale e tombola

Espanol :

12ª fiesta de los grandes libros en colaboración con los municipios de Épargnes y Talmont.

En el programa: mercado de artesanía y productores, feria del libro, exposiciones de pintura y fotografía, lecturas públicas, interludio musical y tómbola

