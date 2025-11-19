12ème journées scientifiques sur l’Autophagie Hôtel Delcloy Saint-Jean-Cap-Ferrat

12ème journées scientifiques sur l’Autophagie

Hôtel Delcloy 3 avenue Jean Monnet Saint-Jean-Cap-Ferrat Alpes-Maritimes

Début : Vendredi 2025-11-19

fin : 2025-11-21

Le CFATG est une association française de scientifiques qui promeut la recherche dans le domaine de l’autophagie et stimule les échanges en organisant des réunions annuelles et en soutenant les jeunes chercheurs.

English : 12th Scientific Days on Autophagy

The CFATG is a French association of scientists that promotes research in the field of autophagy. The CFATG stimulates exchanges through the organization of annual meetings and the support of young researchers via travel grants and prices.

German : 12ème journées scientifiques sur l’Autophagie

CFATG ist eine französische Vereinigung von Wissenschaftlern, die die Forschung auf dem Gebiet der Autophagie fördert und den Austausch anregt, indem sie jährliche Treffen organisiert und junge Forscher unterstützt.

Italiano : 12ème journées scientifiques sur l’Autophagie

La CFATG è un’associazione francese di scienziati che promuove la ricerca nel campo dell’autofagia e stimola gli scambi organizzando incontri annuali e sostenendo i giovani ricercatori.

Espanol : 12ème journées scientifiques sur l’Autophagie

El CFATG es una asociación francesa de científicos que promueve la investigación en el campo de la autofagia y estimula los intercambios mediante la organización de reuniones anuales y el apoyo a jóvenes investigadores.

