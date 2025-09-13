12ème Marché de la Céramique d’Antibes Place des Martyrs de la Résistance Antibes

La 12ème édition du marché de la céramique d’Antibes aura lieu le weekend du 13 et 14 septembre 2025 et se déroulera au cœur du vieil Antibes, sur la place des Martyrs de la résistance.

Vous y découvrirez 35 céramistes représentant un large éventail de styles et de savoir-faire allant de la vaisselle à la sculpture, en passant par les bijoux. Vous pourrez assister à une démonstration de tournage, consulter des panneaux didactiques autour de la céramique et faire participer les enfants à un atelier d’initiation de modelage. Nous vous attendons nombreux pour venir découvrir ce marché célébrant l’art de la céramique.

Il y aura plusieurs animations sur ce marché :

– 35 céramistes vous proposent de découvrir leur univers et la richesse des différentes possibilités autour de ce matériau.

– Vous pourrez assister à des démonstrations tournage animées par Alexandre Baudino, tourneur professionnel.

– Un atelier enfant sera animé par une céramiste professionnelle, Lise CALVET. Ils pourront apprendre à façonner la terre avec différentes techniques comme le colombin, la plaque ou le modelage.

– Vous serez invités à participer à un tirage au sort ou vous pourrez tenter de gagner un bon d’achat sur le stand de votre choix. Il y aura un tirage par jour.

– Vous retrouverez également le stand de la solidarité

