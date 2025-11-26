12ème Marché d’Elles Cernay-lès-Reims

12ème Marché d’Elles

Gymnase avenue des Tilleuls (proximité crèche) Cernay-lès-Reims Marne

Le Marché d’Elles de Cernay-Lès-Reims fait son grand retour pour sa 12ème Edition.

Désormais bien ancré dans les premiers rendez-vous de printemps des habitants de l’agglomération rémoise, la commune de Cernay-Lès-Reims invite les visiteurs durant le week-end à cet évènement 100% féminin organisé à l’occasion de la journée internationale de la femme.

Cette manifestation a pour objectif de mettre en valeur des créatrices et productrices locales qui se retrouvent dans une ambiance chaleureuse et conviviale appréciée des visiteurs et des exposantes. Du bon, du beau et de l’originalité composent le cœur de leur savoir-faire pour le plus grand plaisir de toutes et tous. .

