12ème Printemps du Théâtre

Château-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La Compagnie du (Silence) vous donne rendez-vous pour la 12ème édition du Printemps du Théâtre. Cette année, c’est Tchekhov qui sera à l’honneur avec les trois comédies en un acte L’ours , La demande en mariage et Le jubilé . .

Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 6 14 57 15 15 lacompagniedusilence@gmail.com

