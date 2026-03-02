12ème Printemps du Théâtre Vesly
12ème Printemps du Théâtre Vesly vendredi 5 juin 2026.
La Compagnie du (Silence) vous donne rendez-vous pour la 12ème édition du Printemps du Théâtre. Cette année, c’est Tchekhov qui sera à l’honneur avec les trois comédies en un acte L’ours , La demande en mariage et Le jubilé . .
Vesly 27870 Eure Normandie +33 6 14 57 15 15 lacompagniedusilence@gmail.com
