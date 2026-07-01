UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Ferré

12ème Randonnée spectacle Le Ferré

mercredi 8 juillet 2026 · Le Ferré

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
23 Rue de Bretagne
Ville
35420 Le Ferré
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Le Ferré

12ème Randonnée spectacle

23 Rue de Bretagne Le Ferré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

La traditionnelle randonnée spectacle aura lieu le mercredi 8 juillet
Rdv à partir de 18H à la Mairie pour une distance de 5 ou 10 KMs.
La Fanfare Saint Joseph vous propose une aubade à 20h15 suivie du spectacle concert d’Anne-Sophie et Yann COTTY sur le thème Le Paris de Piaf Concert ambiance Montmartre à 21 h 00.
Restauration sur place à partir de 19h00.   .

23 Rue de Bretagne Le Ferré 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 10 33 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 12ème Randonnée spectacle Le Ferré a été mis à jour le 2026-07-03 par OT FOUGERES