12ème Randonnée spectacle Le Ferré
mercredi 8 juillet 2026 · Le Ferré
Informations pratiques
Le Ferré
12ème Randonnée spectacle
23 Rue de Bretagne Le Ferré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
La traditionnelle randonnée spectacle aura lieu le mercredi 8 juillet
Rdv à partir de 18H à la Mairie pour une distance de 5 ou 10 KMs.
La Fanfare Saint Joseph vous propose une aubade à 20h15 suivie du spectacle concert d’Anne-Sophie et Yann COTTY sur le thème Le Paris de Piaf Concert ambiance Montmartre à 21 h 00.
Restauration sur place à partir de 19h00. .
23 Rue de Bretagne Le Ferré 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 10 33
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English :
L’événement 12ème Randonnée spectacle Le Ferré a été mis à jour le 2026-07-03 par OT FOUGERES