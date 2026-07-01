Informations pratiques

Le Ferré

12ème Randonnée spectacle

23 Rue de Bretagne Le Ferré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

La traditionnelle randonnée spectacle aura lieu le mercredi 8 juillet

Rdv à partir de 18H à la Mairie pour une distance de 5 ou 10 KMs.

La Fanfare Saint Joseph vous propose une aubade à 20h15 suivie du spectacle concert d’Anne-Sophie et Yann COTTY sur le thème Le Paris de Piaf Concert ambiance Montmartre à 21 h 00.

Restauration sur place à partir de 19h00. .

23 Rue de Bretagne Le Ferré 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 10 33

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English :

L’événement 12ème Randonnée spectacle Le Ferré a été mis à jour le 2026-07-03 par OT FOUGERES