12ème Randonnée VTT et pédestre de l'UC Verescence Mers-les-Bains
dimanche 16 novembre 2025.
12ème Randonnée VTT et pédestre de l’UC Verescence
Avenue Pierre et Marie Curie Mers-les-Bains Somme
Tarif : 3 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
2 circuits VTT 25 Km (150d+) ou 40 Km (400 d+)
Parcours de marche 10 Km -(100d+)
Ravitaillement à mi-parcours
VTT 4€ Marche 3€ Donnant droit à un café à l’inscription, une boisson et un casse-croute au retour. Tombola gratuite.
Inscription dès 8h pour le VTT et 8h30 pour la marche.
Avenue Pierre et Marie Curie Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 16 43 74 87 desprezpascal11@gmail.com
English :
2 mountain bike circuits: 25 Km (150d+) or 40 Km (400 d+)
Walking course: 10 Km (100d+)
Refreshments at mid-course
MOUNTAIN BIKE: 4? Walking 3? Entitled to a coffee at registration, a drink and a snack on return. Free raffle.
Registration from 8am for the mountain bike and 8:30am for the walk.
German :
2 Mountainbike-Routen: 25 Km (150d+) oder 40 Km (400 d+)
Wanderstrecke 10 Km -(100d+)
Verpflegung auf halber Strecke
MOUNTAINBIKE: 4? Wanderung: 3? Sie erhalten einen Kaffee bei der Anmeldung, ein Getränk und einen Imbiss bei der Rückkehr. Kostenlose Tombola.
Anmeldung ab 8 Uhr für das Mountainbike und ab 8:30 Uhr für die Wanderung.
Italiano :
2 circuiti per mountain bike: 25 km (150d+) o 40 km (400 d+)
Percorso a piedi: 10 km (100d+)
Ristoro a metà percorso
MOUNTAIN BIKE: 4? A piedi: 3? Include un caffè all’iscrizione, una bevanda e uno spuntino al ritorno. Lotteria gratuita.
Iscrizioni dalle 8.00 per la mountain bike e dalle 8.30 per la camminata.
Espanol :
2 circuitos en bicicleta de montaña: 25 Km (150d+) o 40 Km (400 d+)
Ruta a pie: 10 Km (100d+)
Avituallamiento a mitad de recorrido
BICICLETA DE MONTAÑA: 4? Senderismo: 3? Incluye un café en la inscripción, una bebida y un tentempié a la vuelta. Sorteo gratuito.
Inscripciones a partir de las 8h para la BTT y de las 8h30 para la marcha.
Mis à jour le 2025-10-17 par DESTINATION LE TREPORT MERS