12ème Randonnée VTT et pédestre de l’UC Verescence Mers-les-Bains

12ème Randonnée VTT et pédestre de l’UC Verescence

Avenue Pierre et Marie Curie Mers-les-Bains Somme

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

2 circuits VTT 25 Km (150d+) ou 40 Km (400 d+)

Parcours de marche 10 Km -(100d+)

Ravitaillement à mi-parcours

VTT 4€ Marche 3€ Donnant droit à un café à l’inscription, une boisson et un casse-croute au retour. Tombola gratuite.

Inscription dès 8h pour le VTT et 8h30 pour la marche.

Avenue Pierre et Marie Curie Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 16 43 74 87 desprezpascal11@gmail.com

English :

2 mountain bike circuits: 25 Km (150d+) or 40 Km (400 d+)

Walking course: 10 Km (100d+)

Refreshments at mid-course

MOUNTAIN BIKE: 4? Walking 3? Entitled to a coffee at registration, a drink and a snack on return. Free raffle.

Registration from 8am for the mountain bike and 8:30am for the walk.

German :

2 Mountainbike-Routen: 25 Km (150d+) oder 40 Km (400 d+)

Wanderstrecke 10 Km -(100d+)

Verpflegung auf halber Strecke

MOUNTAINBIKE: 4? Wanderung: 3? Sie erhalten einen Kaffee bei der Anmeldung, ein Getränk und einen Imbiss bei der Rückkehr. Kostenlose Tombola.

Anmeldung ab 8 Uhr für das Mountainbike und ab 8:30 Uhr für die Wanderung.

Italiano :

2 circuiti per mountain bike: 25 km (150d+) o 40 km (400 d+)

Percorso a piedi: 10 km (100d+)

Ristoro a metà percorso

MOUNTAIN BIKE: 4? A piedi: 3? Include un caffè all’iscrizione, una bevanda e uno spuntino al ritorno. Lotteria gratuita.

Iscrizioni dalle 8.00 per la mountain bike e dalle 8.30 per la camminata.

Espanol :

2 circuitos en bicicleta de montaña: 25 Km (150d+) o 40 Km (400 d+)

Ruta a pie: 10 Km (100d+)

Avituallamiento a mitad de recorrido

BICICLETA DE MONTAÑA: 4? Senderismo: 3? Incluye un café en la inscripción, una bebida y un tentempié a la vuelta. Sorteo gratuito.

Inscripciones a partir de las 8h para la BTT y de las 8h30 para la marcha.

