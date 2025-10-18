12ème rencontre des arts territoriaux Salle André Ravache Le Pouliguen

12ème rencontre des arts territoriaux Salle André Ravache Le Pouliguen samedi 18 octobre 2025.

Salle André Ravache 8 place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

2025-10-18 2025-10-19

Exposition d’une quarantaine d’artistes seront à cet événement écrivains et artistes peintres, sculpteurs et mosaïques, photographes et arts créatifs. .

Salle André Ravache 8 place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire pouligcollectiv@yahoo.fr

