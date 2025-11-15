12ème rencontre photographique de Quincampoix Salle des fêtes J.-B. Jouanne Quincampoix

12ème rencontre photographique de Quincampoix

Salle des fêtes J.-B. Jouanne 2560 Route de Neufchâtel Quincampoix Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 10:30:00

fin : 2025-11-23 12:30:00

2025-11-15 2025-11-17 2025-11-22

Du 15 au 23 novembre, l’association Qpix Voir autrement et la ville de Quincampoix vous invite à admirer la 12ème rencontre photographique de Quincampoix.

Cette année, la thématique est Traces et mémoires. .

