12ème rencontre photographique de Quincampoix Salle des fêtes J.-B. Jouanne Quincampoix samedi 15 novembre 2025.
Salle des fêtes J.-B. Jouanne 2560 Route de Neufchâtel Quincampoix Seine-Maritime
Samedi 2025-11-15 10:30:00
2025-11-23 12:30:00
2025-11-15 2025-11-17 2025-11-22
Du 15 au 23 novembre, l’association Qpix Voir autrement et la ville de Quincampoix vous invite à admirer la 12ème rencontre photographique de Quincampoix.
Cette année, la thématique est Traces et mémoires. .
