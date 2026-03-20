12ÈME RUN AND BIKE DU MIRADOU Palais des Sports Chaban Delmas Castelnau-le-Lez

12ÈME RUN AND BIKE DU MIRADOU

Palais des Sports Chaban Delmas 515 Avenue de la Monnaie Castelnau-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Tout au long de la matinée des stands et des ateliers pour les petits et les plus grands animeront, dans une ambiance musicale, les parvis et parking du palais des sports.

Le Service des Sports de la Ville de Castelnau le Lez organise, avec le concours, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 12ème édition du Run and Bike du Miradou .

Course à pied et à vélo feront bon ménage le dimanche 12 avril au départ du Palais des Sports Chaban Delmas.

9h20 Course en solo enfants de 7 à 10 ans

9h50 Course jeunes de 3,5 km pour les 10 à 14 ans par équipes de 2

10h20 Course sportive de 15 km pour les 16 ans et plus par équipes de 2

Et Course découverte de 8 km à partir de 12 ans par équipes de 2

Inscriptions Jusqu’au samedi 11 avril. Pas d’inscriptions le jour de la course .

Palais des Sports Chaban Delmas 515 Avenue de la Monnaie Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie

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English :

Throughout the morning, stalls and workshops for young and old alike will keep the forecourt and parking lot of the Palais des Sports alive with music.

L’événement 12ÈME RUN AND BIKE DU MIRADOU Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 HERAULT SPORT