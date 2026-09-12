Informations pratiques

Caraman

12ÈME SALON CARMANGA

Cours Alsace-Lorraine Caraman Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-06

fin : 2027-03-07

Date(s) :

2027-03-06

Plongez dans l’univers de la culture geek avec un festival dédié au manga, à la BD, aux jeux vidéo, aux séries télévisées et à la science-fiction.

Ce Festival convivial et familial est dédié à la Pop Culture, Manga, Comics, BD, Science-fiction et Jeux Vidéo.

Sur les deux jours, vous pourrez découvrir des stands d’associations, de particuliers ou de professionnels, mais aussi des auteurs, des dessinateurs et des artistes dans les thèmes du salon, ainsi qu’ un(e) Invité(e) de marque.

Il y aura également de nombreuses animations qui vous seront proposées : Quiz, réalité virtuelle, jeux vidéo en libre accès, concours de dessin, défilé cosplay et concours de cosplay, tournois de jeux vidéo, démonstration d’Aïkido, démonstration et random de danses K-Pop, J-Pop et même Hip-hop, ateliers d’initiation au dessin Manga et bien d’autres …

De plus, un passeport « Caramanga » vous sera remis à votre arrivée pour agrémenter votre visite des 3 salles du centre culturel !

Une Tombola, la buvette et la vente de hot-dogs & gaufres sera assurée par l’association Caramanga.

Un traiteur japonais et des Food-trucks seront présents pour vous restaurer sur place.

L’entrée est GRATUITE, donc que vous soyez passionnés ou simplement curieux, l’événement CARAMANGA est fait pour vous. .

Cours Alsace-Lorraine Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie saloncaramanga@gmail.com

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English :

Immerse yourself in the world of geek culture at a festival dedicated to manga, comics, video games, TV shows, and science fiction.

L’événement 12ÈME SALON CARMANGA Caraman a été mis à jour le 2026-09-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE