12ème Salon des Arts Ault

Grande Rue Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Organisé par les artistes amateurs picards

Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 13 98 92 95 anitapion20@gmail.com

English :

Organized by the Picardy amateur artists

German :

Organisiert von den Picardischen Amateurkünstlern

Italiano :

Organizzato dagli artisti dilettanti della Piccardia

Espanol :

Organizado por los artistas aficionados de Picardía

