12ème Salon des Arts Ault
Grande Rue Ault Somme
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
2025-10-11
Organisé par les artistes amateurs picards
Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 13 98 92 95 anitapion20@gmail.com
English :
Organized by the Picardy amateur artists
German :
Organisiert von den Picardischen Amateurkünstlern
Italiano :
Organizzato dagli artisti dilettanti della Piccardia
Espanol :
Organizado por los artistas aficionados de Picardía
