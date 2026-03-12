12ème Salon des Métiers d’Art de Mehun-sur-Yèvre

Mehun-sur-Yèvre Cher

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 13:30:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Le Salon des Métiers d’Art à Mehun-sur-Yèvre, revient pour une nouvelle édition, un rendez-vous dédié à la création et à l’excellence !

Cet événement met à l’honneur les artisans d’art et leurs créations, offrant au public l’opportunité de découvrir des savoir-faire variés et des pièces uniques. Bijoux, céramiques, textiles ou encore objets décoratifs témoignent de la richesse de l’artisanat local et régional. Ouvert à tous, ce salon convivial permet d’échanger avec les créateurs et de mieux comprendre leurs techniques. 2 .

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 30 25

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English :

The Salon des Métiers d?Art in Mehun-sur-Yèvre is back for another edition, an event dedicated to creation and excellence!

L’événement 12ème Salon des Métiers d’Art de Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2026-03-22 par OT BOURGES