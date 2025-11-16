12ème salon du livre ancien et toutes collections Saint-Maurice-sur-Fessard

12ème salon du livre ancien et toutes collections

Rue de l’Huilerie Saint-Maurice-sur-Fessard Loiret

Début : 2025-11-16 08:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

12ème salon du livre ancien et toutes collections

Organisé par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Maurice-Sur-Fessard. Buvette et restauration sur place. .

Rue de l’Huilerie Saint-Maurice-sur-Fessard 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 31 03 50 10

English :

12th Antiquarian and Collectible Book Fair

German :

12. Messe für alte Bücher und alle Sammlungen

Italiano :

12a Fiera del libro antico e da collezione

Espanol :

12ª Feria del libro antiguo y de colección

