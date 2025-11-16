12ème salon du livre ancien et toutes collections Saint-Maurice-sur-Fessard
Rue de l’Huilerie Saint-Maurice-sur-Fessard Loiret
Début : 2025-11-16 08:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-16
Organisé par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Maurice-Sur-Fessard. Buvette et restauration sur place. .
Rue de l’Huilerie Saint-Maurice-sur-Fessard 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 31 03 50 10
English :
12th Antiquarian and Collectible Book Fair
German :
12. Messe für alte Bücher und alle Sammlungen
Italiano :
12a Fiera del libro antico e da collezione
Espanol :
12ª Feria del libro antiguo y de colección
