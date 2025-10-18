12ème Salon Fée Main à Saint-Quentin Saint-Quentin
Dans le cadre exceptionnel du Palais de Fervaques, le 12ème Salon Fée Main de Saint-Quentin accueille cette année, plus d’une quarantaine de créateurs dont plein de petits nouveaux à découvrir !
Horaires
– Samedi 18 octobre 2025 14h à 18h
– Dimanche 19 octobre 2025 10h à 18h.
Rue Victor Basch Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 63 95 54 85 liligrignote@gmail.com
English :
In the exceptional setting of the Palais de Fervaques, the 12th Salon Fée Main de Saint-Quentin welcomes over forty designers this year, including many new ones to discover!
Opening hours
– Saturday, October 18, 2025: 2 pm to 6 pm
– Sunday, October 19, 2025: 10am to 6pm.
German :
Im außergewöhnlichen Rahmen des Palais de Fervaques empfängt die 12. Messe Fée Main in Saint-Quentin dieses Jahr mehr als vierzig Designer, darunter viele kleine Neulinge, die es zu entdecken gilt!
Zeitplan
– Samstag, 18. Oktober 2025: 14.00 bis 18.00 Uhr
– Sonntag, 19. Oktober 2025: 10 bis 18 Uhr.
Italiano :
Nell’eccezionale cornice del Palais de Fervaques, il 12° Salon Fée Main de Saint-Quentin accoglie quest’anno oltre quaranta designer, tra cui molti nuovi da scoprire!
Orari di apertura
– Sabato 18 ottobre 2025: dalle 14:00 alle 18:00
– Domenica 19 ottobre 2025: dalle 10.00 alle 18.00.
Espanol :
En el marco excepcional del Palacio de Fervaques, el 12º Salón Fée Main de Saint-Quentin acoge este año a más de cuarenta diseñadores, entre ellos muchos nuevos por descubrir
Horario de apertura
– Sábado 18 de octubre de 2025: de 14.00 h a 18.00 h
– Domingo 19 de octubre de 2025: de 10.00 a 18.00 h.
