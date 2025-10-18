12ème Salon Fée Main à Saint-Quentin Saint-Quentin

12ème Salon Fée Main à Saint-Quentin Saint-Quentin samedi 18 octobre 2025.

12ème Salon Fée Main à Saint-Quentin

Rue Victor Basch Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-18

Dans le cadre exceptionnel du Palais de Fervaques, le 12ème Salon Fée Main de Saint-Quentin accueille cette année, plus d’une quarantaine de créateurs dont plein de petits nouveaux à découvrir !

Horaires

– Samedi 18 octobre 2025 14h à 18h

– Dimanche 19 octobre 2025 10h à 18h.

Dans le cadre exceptionnel du Palais de Fervaques, le 12ème Salon Fée Main de Saint-Quentin accueille cette année, plus d’une quarantaine de créateurs dont plein de petits nouveaux à découvrir !

Horaires

– Samedi 18 octobre 2025 14h à 18h

– Dimanche 19 octobre 2025 10h à 18h. .

Rue Victor Basch Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 63 95 54 85 liligrignote@gmail.com

English :

In the exceptional setting of the Palais de Fervaques, the 12th Salon Fée Main de Saint-Quentin welcomes over forty designers this year, including many new ones to discover!

Opening hours

– Saturday, October 18, 2025: 2 pm to 6 pm

– Sunday, October 19, 2025: 10am to 6pm.

German :

Im außergewöhnlichen Rahmen des Palais de Fervaques empfängt die 12. Messe Fée Main in Saint-Quentin dieses Jahr mehr als vierzig Designer, darunter viele kleine Neulinge, die es zu entdecken gilt!

Zeitplan

– Samstag, 18. Oktober 2025: 14.00 bis 18.00 Uhr

– Sonntag, 19. Oktober 2025: 10 bis 18 Uhr.

Italiano :

Nell’eccezionale cornice del Palais de Fervaques, il 12° Salon Fée Main de Saint-Quentin accoglie quest’anno oltre quaranta designer, tra cui molti nuovi da scoprire!

Orari di apertura

– Sabato 18 ottobre 2025: dalle 14:00 alle 18:00

– Domenica 19 ottobre 2025: dalle 10.00 alle 18.00.

Espanol :

En el marco excepcional del Palacio de Fervaques, el 12º Salón Fée Main de Saint-Quentin acoge este año a más de cuarenta diseñadores, entre ellos muchos nuevos por descubrir

Horario de apertura

– Sábado 18 de octubre de 2025: de 14.00 h a 18.00 h

– Domingo 19 de octubre de 2025: de 10.00 a 18.00 h.

L’événement 12ème Salon Fée Main à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-10-10 par OT du Saint-Quentinois