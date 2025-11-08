12ème Soupe aux Choux

Salle polyvalente Lupersat Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

12EME SOUPE AUX CHOUX

Organisé par l’Association Pour le Patrimoine LUPERSAT

Animation musicale traditionnelle

Vous connaissez une chanson, une histoire votre participation sera la bienvenue!

Apportez votre verre, bol, cuillère, couteau

20 p.p. (gratuit pour les -12 ans)

Réservation jusqu’au vendredi 31 octobre 2025 inclus 06 77 04 15 60 06 70 70 23 11

patrimoine.lupersat@yahoo.com .

Salle polyvalente Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 04 15 60

English : 12ème Soupe aux Choux

German : 12ème Soupe aux Choux

Italiano :

Espanol : 12ème Soupe aux Choux

L’événement 12ème Soupe aux Choux Lupersat a été mis à jour le 2025-10-26 par Marche et Combraille en Aquitaine