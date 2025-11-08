12ème Soupe aux Choux Lupersat
12ème Soupe aux Choux Lupersat samedi 8 novembre 2025.
12ème Soupe aux Choux
Salle polyvalente Lupersat Creuse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
12EME SOUPE AUX CHOUX
Organisé par l’Association Pour le Patrimoine LUPERSAT
Animation musicale traditionnelle
Vous connaissez une chanson, une histoire votre participation sera la bienvenue!
Apportez votre verre, bol, cuillère, couteau
20 p.p. (gratuit pour les -12 ans)
Réservation jusqu’au vendredi 31 octobre 2025 inclus 06 77 04 15 60 06 70 70 23 11
patrimoine.lupersat@yahoo.com .
Salle polyvalente Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 04 15 60
English : 12ème Soupe aux Choux
German : 12ème Soupe aux Choux
Italiano :
Espanol : 12ème Soupe aux Choux
L’événement 12ème Soupe aux Choux Lupersat a été mis à jour le 2025-10-26 par Marche et Combraille en Aquitaine