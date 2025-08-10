12ème Trail de Dormillouse UNESCO GEOPARC Montclar

12ème Trail de Dormillouse UNESCO GEOPARC Montclar dimanche 10 août 2025.

12ème Trail de Dormillouse UNESCO GEOPARC

Station de Montclar Montclar Alpes-de-Haute-Provence

Début : Dimanche 2025-08-10

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Un trail en terrain varié composée de trois parcours 11, 26,5 et 42 km au départ de la station de Montclar.

Station de Montclar Montclar 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 30 92 01 usbseyne@orange.fr

English :

A trail in varied terrain comprising three routes: 11, 26.5 and 42 km, starting from the Montclar resort.

German :

Ein Trail in abwechslungsreichem Gelände, der sich aus drei Strecken zusammensetzt: 11, 26,5 und 42 km ab der Station Montclar.

Italiano :

Un percorso su terreno vario che comprende tre itinerari: 11, 26,5 e 42 km, con partenza dalla stazione di Montclar.

Espanol :

Recorrido por terreno variado que comprende tres itinerarios: 11, 26,5 y 42 km, con salida desde la estación de Montclar.

