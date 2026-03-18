12ème Trial de Quinssaines

Rue du Plan d’eau Quinssaines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Championnat de France Trial & Finale du Championnat de France Mini-Trial.

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Rue du Plan d’eau Quinssaines 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes motoclubmontlucon03@gmail.com

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English :

French Trial Championship & French Mini-Trial Championship Final.

L’événement 12ème Trial de Quinssaines Quinssaines a été mis à jour le 2026-03-14 par Montluçon Tourisme