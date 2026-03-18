12ème Trial de Quinssaines Quinssaines
12ème Trial de Quinssaines Quinssaines samedi 12 septembre 2026.
12ème Trial de Quinssaines
Rue du Plan d’eau Quinssaines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Championnat de France Trial & Finale du Championnat de France Mini-Trial.
.
Rue du Plan d’eau Quinssaines 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes motoclubmontlucon03@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
French Trial Championship & French Mini-Trial Championship Final.
L’événement 12ème Trial de Quinssaines Quinssaines a été mis à jour le 2026-03-14 par Montluçon Tourisme