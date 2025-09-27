12ème Triennale Mondiale de l’Estampe Galerie Municipale d’Art de Chamalières Chamalières

12ème Triennale Mondiale de l’Estampe

Galerie Municipale d’Art de Chamalières 3 avenue Valéry Giscard d’Estaing Chamalières Puy-de-Dôme

Début : 2025-09-27

fin : 2025-11-09

Compétition du 27 septembre au 9 novembre 2025

Expositions du samedi 27 septembre au samedi 6 décembre 2025

La Triennale Mondiale de l’estampe revient pour une 12ème édition 29 expositions, 119 artistes en compétition, 11 villes partenaires

English :

Competition from September 27 to November 9, 2025

Exhibitions from Saturday September 27 to Saturday December 6, 2025

The Triennale Mondiale de l’estampe returns for its 12th edition: 29 exhibitions, 119 artists in competition, 11 partner cities:

German :

Wettbewerb vom 27. September bis zum 9. November 2025

Ausstellungen von Samstag, 27. September bis Samstag, 6. Dezember 2025

Die Triennale Mondiale de l’Estampe kehrt für eine 12. Ausgabe zurück: 29 Ausstellungen, 119 Künstler im Wettbewerb, 11 Partnerstädte

Italiano :

Concorso dal 27 settembre al 9 novembre 2025

Mostre da sabato 27 settembre a sabato 6 dicembre 2025

La Triennale Mondiale della Stampa torna per la sua 12ª edizione: 29 mostre, 119 artisti in concorso, 11 città partner:

Espanol :

Concurso del 27 de septiembre al 9 de noviembre de 2025

Exposiciones del sábado 27 de septiembre al sábado 6 de diciembre de 2025

La Trienal Mundial del Grabado vuelve en su 12ª edición: 29 exposiciones, 119 artistas en competición, 11 ciudades asociadas:

