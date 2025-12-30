12ème Troc plantes

Saint-Florent Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 12:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Passionnés ou amateurs, venez échanger vos semis, graines, plants, boutures, conseils et partager un moment de convivialité.

– par Saint Florent Loisirs – .

Saint-Florent 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 40 90 saint-florent-loisirs@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 12ème Troc plantes Saint-Florent a été mis à jour le 2025-12-30 par OT SULLY-SUR-LOIRE