12ème Troc plantes Saint-Florent
12ème Troc plantes Saint-Florent dimanche 3 mai 2026.
12ème Troc plantes
Saint-Florent Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 12:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Passionnés ou amateurs, venez échanger vos semis, graines, plants, boutures, conseils et partager un moment de convivialité.
– par Saint Florent Loisirs – .
Saint-Florent 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 40 90 saint-florent-loisirs@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 12ème Troc plantes Saint-Florent a été mis à jour le 2025-12-30 par OT SULLY-SUR-LOIRE