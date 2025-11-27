12ème Trophée du choletais Saint-Léger-sous-Cholet
12ème Trophée du choletais Saint-Léger-sous-Cholet samedi 7 février 2026.
12ème Trophée du choletais
Salle de la Prairie, rue de la Prairie Saint-Léger-sous-Cholet Maine-et-Loire
Début : 2026-02-07 11:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00
2026-02-07
Compétition de danse sportive, de niveau national, en couple, en solo et en formation (groupe).
Salle de la Prairie, rue de la Prairie Saint-Léger-sous-Cholet 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 84 43 19 46 lcdanserencouple@gmail.com
English :
National-level dance-sport competition for couples, soloists and groups.
