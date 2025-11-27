12ème Trophée du choletais Saint-Léger-sous-Cholet

12ème Trophée du choletais

Salle de la Prairie, rue de la Prairie Saint-Léger-sous-Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-02-07 11:00:00

fin : 2026-02-07 18:00:00

2026-02-07

Compétition de danse sportive, de niveau national, en couple, en solo et en formation (groupe).

+33 7 84 43 19 46 lcdanserencouple@gmail.com

English :

National-level dance-sport competition for couples, soloists and groups.

