12ème vide-armoires du comité des fêtes de La Bourgonce Salle des fêtes La Bourgonce

12ème vide-armoires du comité des fêtes de La Bourgonce Salle des fêtes La Bourgonce dimanche 12 octobre 2025.

12ème vide-armoires du comité des fêtes de La Bourgonce

Salle des fêtes 121 Le centre La Bourgonce Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 16:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Venez faire le plein de bonne affaires au vide armoire de la Bourgonce !

Entrée libre et gratuite pour les visiteurs. Restauration rapide et buvette sur place.Tout public

0 .

Salle des fêtes 121 Le centre La Bourgonce 88470 Vosges Grand Est +33 7 82 83 26 09

English :

Come and stock up on bargains at the Bourgonce wardrobe sale!

Free admission for visitors. Fast food and refreshments on site.

German :

Kommen Sie zum Kleiderschrank-Leeren in La Bourgonce und machen Sie Schnäppchen!

Freier Eintritt für Besucher. Schnellrestaurants und Getränke vor Ort.

Italiano :

Venite a fare scorta di occasioni alla svendita del guardaroba di Bourgonce!

Ingresso gratuito per i visitatori. Fast food e rinfreschi sul posto.

Espanol :

¡Ven y hazte con gangas en las rebajas de vestuario de Bourgonce!

Entrada gratuita para los visitantes. Comida rápida y refrescos in situ.

L’événement 12ème vide-armoires du comité des fêtes de La Bourgonce La Bourgonce a été mis à jour le 2025-08-25 par OT SAINT DIE DES VOSGES