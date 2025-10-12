12ème vide-armoires du comité des fêtes de La Bourgonce Salle des fêtes La Bourgonce
12ème vide-armoires du comité des fêtes de La Bourgonce Salle des fêtes La Bourgonce dimanche 12 octobre 2025.
12ème vide-armoires du comité des fêtes de La Bourgonce
Salle des fêtes 121 Le centre La Bourgonce Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 16:00:00
2025-10-12
Venez faire le plein de bonne affaires au vide armoire de la Bourgonce !
Entrée libre et gratuite pour les visiteurs. Restauration rapide et buvette sur place.Tout public
Salle des fêtes 121 Le centre La Bourgonce 88470 Vosges Grand Est +33 7 82 83 26 09
English :
Come and stock up on bargains at the Bourgonce wardrobe sale!
Free admission for visitors. Fast food and refreshments on site.
German :
Kommen Sie zum Kleiderschrank-Leeren in La Bourgonce und machen Sie Schnäppchen!
Freier Eintritt für Besucher. Schnellrestaurants und Getränke vor Ort.
Italiano :
Venite a fare scorta di occasioni alla svendita del guardaroba di Bourgonce!
Ingresso gratuito per i visitatori. Fast food e rinfreschi sul posto.
Espanol :
¡Ven y hazte con gangas en las rebajas de vestuario de Bourgonce!
Entrada gratuita para los visitantes. Comida rápida y refrescos in situ.
